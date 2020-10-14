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Simav’da içme suyu kaynakları arttırılıyor

SİMAV’DA İÇME SUYU KAYNAKLARI ARTTIRILIYOR

KÜTAHYA 14.10.2020, 10:44
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Simav’da içme suyu kaynakları arttırılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Su İşleri Şefliği ekipleri, dağlık alanlarda yeni kaynak suyu arama çalışmaları başlattı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, temiz ve kaliteli dağ suyu arama çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Başkan Biçer, “Dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle suların en alt seviyeleri gördüğü şu günlerde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, halkımıza kaliteli dağ sularını ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Simav dağında yeni bulunan içme sularının, en kısa sürede depolarımıza bağlanması gerçekleştirilecek” dedi.

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