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Simav’da hububat ekili alalarda fonolojik gözlem çalışması
Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 03.02.2022, 11:02
Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Ahmetli köyümüzde uygulamış olduğumuz Altuğ ekmeklik buğday demonstrasyon kontrolü ve hububatlarda aylık fenolojik gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir” denildi. (EFE-)