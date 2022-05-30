Simav’da Hafızlık Merasimi ve Kültür Şenliği

Simav İlçe Müftülüğünce ilk defa “Hafızlık Merasimi ve Kültür Şenliği” gerçekleştirildi.

Simav İlçe Stadyumunda “Hafızlık Merasimi ve Kültür Şenliği” adı altında gerçekleşen etkinliğin açılışı Harun Türkmen isimli hafızın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Simav İlçe Müftülüğünün organizasyonunda hazırlanan şenlik programında konuşan Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, çocukların geleceğin umudu olduğunu belirterek, “Bu tür etkinlikler ve merasimler bizler için değerlidir. Çocuklarımızın küçük yaşta Müslüman ve iyi bir insan olarak yetişmesi gelecek nesillerimize umut oluyor. Çocuklar bizim istikbalimiz, geleceğimiz, geleceğe dair umudumuzdur. 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerimizin ve öğreticilerinin hazırladığı etkinlikler ile çocuklarımız sevgiyi, şefkati ve merhameti de öğrenmiş oluyorlar. Düzenlediğimiz program ile de öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak istedik” dedi.

Müftü Serçe, “Simav’da faaliyet gösteren 3 yatılı Kur’an Kursumuzda hafızlığını ikmal ederek “Hafızlık Belgesi” almayı hak eden 70 civarında hafızımızın uzun süredir özlenen hafızlık merasimlerini de bu etkinlik çerçevesinde yapmış olacağız” diye konuştu.

Etkinlikte Çitgöl Camii Kebir 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinden Saidenur Atila ve Sevinç Sare Kılıç İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okudu. Minikleri stadyumu dolduran vatandaşlar ayakta alkışladı. Düzenlenen Kültür Şenliğinde 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri hazırlamış oldukları gösterilerle izleyenlerin beğenisini topladı. Şölen havasında geçen etkinlikte miniklerin velileri de düzenlenen yarışmalarla programa renk kattı.

3 gün süren Kültür Şenliğinde 4-6 Yaş Kur’an Kursları öğrencilerinin gösterilerinin yapıldığı ekinlik, halk oyunları gösterileri, Değerler Kulübü öğrencilerinin gösterileri, zeybek yarenlerinin gösterileri, geleneksel okçuluk gösterileri, Bagatur Türk Mücadele Sanatı ekibinin gösterileri, Çerkes oyunları gösterileri, mehter takımı gösterisi, tasavvuf musikisi ve hafızlık merasimi ile sona erdi.