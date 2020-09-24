Simav’da hafızlık diploma töreni
SİMAV’DA HAFIZLIK DİPLOMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kütahya’nın Simav ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu, Hz. Aişe Kız Kur’an Kursu ve Boğazköy Hoca Hafız Hasan Takak Kur’an Kurslarında eğitimlerini tamamlayıp diploma almaya hak kazanan 4 erkek ve 2 bayan hafız için, İlçe Müftlüğü’nde bir tören düzenlendi.
Korona virüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkate alınarak ve maskeli olarak düzenlenen kısa süreli törende, Boğazköy Hoca Hafız Hasan Takak Kur’an Kursu’ndan İsmet Can İduğ, 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu’ndan Muhammed Enes Budak, Mehmet Kırtay, Emre Can Yaşar, Hz. Aişe Kız Kur’an Kursu’ndan Fadime Şüheda Budak ve Feyza Barındık’a Simav ilçe Müftülüğü Vaiz’i Murat Kaya tarafından hafızlık belgeleri verildi.
Müftülük Vaiz’i Kaya, Simav’da her yıl hafız sayılarına yenilerinin eklenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Kaya, hafız ve hafızelerin hafızlık tacını her zaman muhafaza etmeleri gerektiğini, hayatlarını bu makam üzerine devam ettirmelerini arzu ettiklerini ifade ederek, öğrencileri, öğreticilerini ve ailelerini tebrik etti.
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