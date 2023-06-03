Simav’da göz kamaştıran sergisi
SİMAV’DA YILSONU SERGİSİ
KÜTAHYA 03.06.2023, 10:09
Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası yılsonu sergi açılışı gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkez Müdürü Halil Aktay’ın açılış konuşmasının ardından giyim öğretmenleri Selma Küden ve Tuğba Karışkan’a Teşekkür Belgelerini Kaymakam Bünyamin Karaloğlu takdim etti.
İlçe protokolü tarafından gerçekleştirilen sergi açılışının ardından sergi alanı gezildi. Kaymakam Karaloğlu emeği geçen kadınlara teşekkür etti.