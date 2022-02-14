Simav’da “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kursları

Kütahya’nın Simav İtfaiye Müdürlüğü’nce düzenlenen, “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kurslarının devam ettiği bildirildi.

Güzelyurt Köyü merkezli Dağardı yöresindeki köylerdeki vatandaşların katılımıyla geçen yıl başlatılan Gönüllü İtfaiyeci Yetiştiriciliği Kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Simav İtfaiye Müdürü Erol Ersoy, “Belediye Başkanımız büyük destek verdiği programımızı bu kez Kırvadi bölgesinde bulunan köylerde yaşayan bay ve bayan vatandaşlarımızın Hisarbey merkezli düzenlediğimiz 3. etap Gönüllü İtfaiyecilik Kursumuza katılımıyla gerçekleştirdik” dedi.

İtfaiye Müdürü Ersoy, ”Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak Simav merkeze uzak ve yangın riski yüksek bölgelerde yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek, onlar ilk müdahaleleri yaparken Simav Belediye İtfaiyemiz dahil diğer itfaiye birimleri yetişinceye kadar zaman kazandırmak ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilerek yangınları daha az zararla atlatabilmeleri adına gönüllü itfaiyeciler yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda geçen hafta 3.etap çalışmalarımızı Hisarbey ve çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlarımızla uyguladık. Üç akşam devam eden teorik ve uygulamalı Yangın Söndürme ve Kurtarma Eğitimlerimiz sonrası 40 vatandaşımıza Gönüllü İtfaiyecilik Sertifikalarını takdim ettik. Düzenlediğimiz kurs döneminde bizlere desteklerini esirgemeyen Kırvadililer Derneğine, Hisarbey Köyü Muhtarlığına ve Hisarbey halkıyla çevre köylerden gelen vatandaşlarımıza Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.(MA-EFE)