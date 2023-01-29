Simavda gençler aileleri ile birlikte sabah namazı buluşmasına katıldı

Simav İlçe Müftülüğünce, Ailece Camide Milletçe Duadayız sloganıyla Naşa Kasabası Büyük Camiinde gençler ve aileleri ile birlikte sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve ilçenin seçkin hafızlarının katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti, sohbet, sabah namazı, tesbihat, kar ve yağmur duası ile devam etti. Büyük bir kalabalık ile eda edilen sabah namazının ardından, okunmuş olan hatimlerin duaları eşliğinde kar ve yağmur duasında bulunup salavatlar getirildi.

Program sonunda camiyi dolduran cemaat ile beraber kahvaltı yapıldı.