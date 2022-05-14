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Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"

Simav Belediyesi tarafından geleneksel "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni" düzenlendi.

KÜTAHYA 14.05.2022, 21:03
Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"

Simav Belediyesi tarafından geleneksel "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni" düzenlendi.

Geleneksel Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Törenine, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Belediye Başkanı Adil Biçer, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz’da iştirak etti.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler,” Hıdırellez’i kutladığımız, baharın neşesini, güneşin sıcaklığını, gökyüzünün maviliğini doyasıya hissettiğimiz bu güzel günlerde yeniden bir aradayız. İki yıldır bizi birbirimize hasret bırakan pandemiyi devlet-millet el ele geride bıraktık elhamdülillah. Bizler, bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir zorluk karşımızda duramaz. Simav’ımızda, bir asra yakın bir süredir yapılan Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni de birlik ve beraberliğimizin en müstesna örneklerinden biridir. 35 yılı aşkın süredir Simav Belediyemizin himayesinde gelenekselleşerek, adeta bir bahar şenliği şekline bürünen törende sizlerle olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Kütahya’mızın tüm ilçeleri gibi Simav ilçemizin de gönlümüzdeki yeri çok ayrı. Simav’ımız sahip olduğu zenginliklere sahip çıkan, gelişen, yenilenen, bölgemizde dikkat çeken, ayrıca AK Partimizin, gönül belediyeciliğimizin vizyon projelerine sahip bir ilçemiz” dedi.

“Simav geleceğin üretim ve istihdam şehri”

Milletvekili Erenler,” Simav KOBİ Sanayi Bölgesi ile Küçük Oto Sanayi Bölgesi ile geleceğin üretim ve istihdam şehri, organize sera bölgesi ile tarımı ile ülkemizin gıda merkezi, termal suları ve doğasıyla turizmin parlayan yıldızı olma yolunda istikrarlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bazı hizmetlerimizden özetle bahsetmek isterim. İlçemizde uzun yıllardır esnafımız için çözümsüz bir problem olarak görülen oto sanayi sitemizin sözünü Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan Simav ziyareti esnasında almıştık. Geçtiğimiz günlerde TOKİ protokolü imzalandı. En yakın zamanda kamulaştırma işlemleri başlayacak” dedi.

“12 bin ve 9 bin metrekarelik iki fabrikamızın temeli atıldı”

Erenler, ”5 yıldan beri takip ettiğimiz önemli bir proje de Simav Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) Sanayi Bölgemizdi. Güneş enerji panelleriyle kendi enerjisini üretecek çevre dostu sanayi bölgemizde 12 bin ve 9 bin metrekarelik iki fabrikamızın temeli atıldı. Yaklaşık 55 bin metrekare alanda hizmet verecek olan sanayi sitemizde 20’ye yakın esnaf ve sanayicimize modern tesislerde üretim yapma, 1500 vatandaşımıza da istihdam desteği sağlamış olacağız. Dünyada savunma sanayi kadar belki de ondan daha önemli olan tarımsal üretimin dikkat çektiği bir çağda, ilçemizde 1 milyon 200 bin metrekare alanda faaliyete geçecek olan Simav Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz, ekonomimize 100 milyon katkı sunarken, istihdamımıza ve ihracatımıza büyük güç verecektir” diye konuştu.

“32 işletmemiz ve 3 sanayi tesisimizde yıllık 50 bin ton domates üretimi hedefliyoruz”

32 işletmede ve 3 sanayi tesisinde yıllık 50 bin ton domates üretimi hedeflediklerini ve 4 kuyunun sondaj çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Ceyda Çetin Erenler,” Termal enerjinin devamlılığını sağlamak, bizden sonraki nesillere de ulaşabilmesi için Belediyemiz ve MTA ortaklığında reenjeksiyon kuyusu açma çalışması da sürüyor. 7 milyon maliyetli projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Termal seracılığın merkez üssü, domatesin başkenti, Simav’ımız tarım ve hayvancılıkta her yönden hızla gelişmesini sürdürüyor. İlçelerimiz arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından 1. sıraya yükselen ilçemizin tarımsal üretimin artarak devam etmesi için tüm destekleri sağlıyoruz, sağlamayı da sürdüreceğiz. İlçemizin turizm potansiyelini daha görünür kılmak adına da Gönül Belediyeciliği projelerimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz. Belediyemizin örnek projelerinden olan bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanında inşa edilen 15 adet Taş Konak ilçemizde eko turizmin gelişmesine hız katmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Simav Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız arasındaki protokol gereğince yapılan Turistik Eynal Kaplıcaları yarı olimpik yüzme havuzu ile Evliya Çelebinin hayran olduğu şifalı sularıyla ünlü Eynal Kaplıcalarımızdaki 16 apart Çevre bakanlığımızın destekleriyle, belediyemiz tarafından yenilenerek termal turizme kazandırıldı. İlçemizin bu önemli hizmetlere kavuşmasında en büyük pay şüphesiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Partimizi her zaman tüm gücüyle destekleyen, vatanımıza, bayrağımıza, ezanlarımıza sevdalı hemşerilerimize ait. İnşallah 2023’te 16. seçim zaferimize de birlikte ulaşacağız. Bizler de tüm AK Parti teşkilatlarımız ve ilçe başkanımız, belediye başkanımız ile birlikte hemşerilerimizin güvenine layık olabilmek için hep daha iyiye ulaşma hedefiyle çalışıyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Bu vesileyle, başarılı hizmetleri için İlçe Başkanımız Ahmet Kulat’a, Belediye Başkanımız Adil Biçer’e, Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Törenimize katkıda bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza, odalarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarımızı, okunan hatimlerimizi kabul buyursun. Millet olarak bizi biz yapan özelliklerimizin neticesi olan bu ve benzeri güzel organizasyonların nesilden nesile aktarılarak yıllarca devam ettirilmesi, ülkemize göz dikenlere, terörle kol kola gezenlere, milli manevi değerlerimizle savaş halinde olan pusuda bekleyen hainlere, milletçe verebileceğimiz en anlamlı cevaplardan biri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Sünnet olan evlatlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm hemşerilerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbim tüm çocuklarımıza vatanımıza, milletimize, ailelerine faydalı, ilim, irfan sahibi insanlar olmayı nasip eylesin. Hepsine hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Ülkemizi, milletimizi, memleketimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin” diye konuştu.

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