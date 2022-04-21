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Simav’da çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kütahya’nın Simav ilçesinde, definecilerin açtığı yaklaşık 20 metrelik çukura düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
KÜTAHYA 21.04.2022, 15:58
Kütahya’nın Simav ilçesinde, definecilerin açtığı yaklaşık 20 metrelik çukura düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Nadarçam mevkisindeki ormanlık alanda bir çukurda köpek havlamasını duyan vatandaşlar, belediyeye haber verdi.
İhbar üzerine Simav Belediyesi itfaiye ekipleri, defineciler tarafından kazıldığı sanılan yaklaşık 20 metre derinlikteki çukura düşen av köpeğini düştüğü yere halatla inerek kurtardı.
İtfaiye ekipleri kurtardıkları köpeği sahibine teslim etti.