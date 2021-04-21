Simav’da Covid-19 tedbirleri konulu toplantı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinin katıldığı, Covid-19 tedbirleri konulu bir toplantı yapıldı.

Simav Belediyesi Kültür Evi salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her yıl Mayıs ayında yapılan geleneksel büyük hayır ve Ağustos – Eylül ayında yapılan panayır ile ilgili erteleme karaları alınırken, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından Covid-19 tedbirleri yeniden hatırlatıldı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının ilçedeki hızlı yayılımı konusunda, yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Halim “Pandemiyle mücadelede, her hafta değişik uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bazen normalleşme olurken bazen de şartlara göre kısıtlama uygulanıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelme konusunda, İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri tarafından talimatlandırıldık. Nisan ayı itibariyle yeni önlemler söz konusu ancak, Türkiye genelinde vakalar artış gösteriyor. Haritalı sistemde ise ülkemizin tamamı kırmızı renkte görülüyor. Oysa haritalı sisteme göre Mart ayında Kütahya turuncu renkteydi. Simav üzerinden konuşmak gerekirse şöyle bir dezavantajımız var, İstanbul’da yaşayan Kütahyalılar arasında en çok Simavlılar var. Bu yıl yaşayacağımız Ramazan Bayramı geçen yılki Ramazan Bayramı gibi iyi yönetilirse, Mayıs ayında hepimizi biraz ferahlatacak ve umut verecek bir tablo ile karşılaşabiliriz. Ancak bu durum bizlere bağlı. Maalesef ilçemiz ve beldelerimizde, sosyal iletişimleri soğutamadık, ev gezmelerini bitiremedik, taziyeleri azaltamadık. Bunun da bedelini ödemeye devam ediyoruz. Tedavi gören Simavlılar var, bu rakamın daha yukarılara çıkmasını istemiyoruz. Bütün ibadetlerimizi bireysel olarak yaparsak, kamusal yarar sağlarız. Ramazan ayı hepimizin, hem kendi vicdanımızla hem de pandemiyle, bir açıdan hesaplaşma ayı olacaktır. Kurumlarımızın işlemleri açısından, belediyenin faaliyetleri bakımından, bu ay gerçekten belirleyici olacak. Tüm Simavlılardan, devlet büyüklerimiz ve yetkili kurumların yaptığı çağrılara bire bir uymalarını istiyoruz. Nisan ayı ve Ramazanın ülkemiz ve Simav için hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Kurallara uyalım” diye konuştu.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, aşılamanın bu aydan itibaren hızlanacağını belirterek, başarılı bir aşılama çalışmasının neticesinde Temmuz ve Ağustos aylarında çok daha iyi olabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.