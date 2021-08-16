banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kurlarda son durum ne?
Kurlarda son durum ne?

Simav’da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Külcü Köyü’nde çıkan yangında Hasan Ali Akın’a ait ev tamamen yanarken, oğlu Şerafettin Akın’a ait evin çatısı zarar gördü.

KÜTAHYA 16.08.2021, 10:05
Simav’da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Külcü Köyü’nde çıkan yangında Hasan Ali Akın’a ait ev tamamen yanarken, oğlu Şerafettin Akın’a ait evin çatısı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Simav’a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Külcü Köyü’nde Hasan Ali Akın’a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ahşap evin tamamını sardı. Dağardı, Akdağ ve Naşa İtfaiyelerinin yanı sıra Simav Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesinin müdahaleleriyle söndürülen yangın kontrol arlına alındı. Hasan Ali Akın’a ait ev tamamen yandı, oğlu Şerafettin Akın’a ait ahşap evin çatısı yanarak zarar gördü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık