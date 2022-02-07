Son Dakika
Simav’da çiftçi bilgilendirme toplantısı
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce çiftçilere yönelik bitkisel ve hayvansal üretim konularında çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.
KÜTAHYA 07.02.2022, 11:50
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce çiftçilere yönelik bitkisel ve hayvansal üretim konularında çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından Boğazköy ve Gölköy köylerinde düzenlenen toplantılarda ağırlıklı olarak bitkisel ve hayvansal üretim ile diğer tarımsal amaçlı desteklemeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.