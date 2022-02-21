Son Dakika
Simav’da cami çocuk buluşması
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa beldesi Büyük Camide cami çocuk buluşması programı gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 21.02.2022, 10:37
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa beldesi Büyük Camide cami çocuk buluşması programı gerçekleştirildiği bildirildi.
Naşa Büyük Camiye hafta içi ikindi namazından sonra, hafta sonu zoom üzerinden Kur-anı Kerim ve namaz surelerini öğrenmeye gelen öğrencilerle kahvaltı programı gerçekleştirildi. Din Görevlileri Zafer Demircan ve Mustafa Sarıkaya’nın önderliğinde çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen program, öğrencilerle birlikte kılınan öğle namazıyla sona erdi.(MA-EFE)