Simav’da beton yol çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yavu, Ortaca ve Çamlık köyleri için, 2021 yılı yol yatırım programına alınan 7 kilometrelik beton yol yapım çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, beton yol çalışmalarını İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte yerinde incelediklerini belirtti. Başkan Kulat “ Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı yol yatırım programında olan Yavu, Ortaca ve Çamlık köylerinin 7 kilometrelik beton yol çalışması başladı. Hayırlı olsun” dedi.