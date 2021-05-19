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Simav’da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Beşiktaş’ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya’nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 19.05.2021, 09:43
Beşiktaş’ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya’nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.Simav Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı önlemlerle, ilçe merkezinde belirlenen güzergahlarda konvoylu kutlamalar yapıldı. Simav polisinin kontrolündeki yüzlerce aracın katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren şampiyonluk kutlamalarında, herhangi bir trafik kazasının olmadığı ve cezai işlem yapılmadığı bildirildi.