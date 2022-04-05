Simav’da bayanlara sohbet programı

Simav İlçe Müftülüğümüze bağlı Koyunoba Kuran Kursunda mukabele öncesi bayanlara yönelik sohbet programı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Vaizi Zeynep Öztürk’ün "Ramazan ve Hayatımıza Yansımaları" konulu vaazının yanı sıra, Kur’an Kursu öğreticilerinden ziyarete katılan, Zeliha Altındağ, Kadriye Çakmak’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve söyledikleri ilahilerde devam eden program, dua ile sona erdi.