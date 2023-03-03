Simav’da bahar dönemi şap aşılama çalışmaları sürüyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Kütahya’da bazı yerleşim yerlerinde görülen şap hastalığından dolayı 20 Şubat tarihinden bu yana diğer ilçelerde olduğu gibi tedbir amacıyla hayvan pazarın kapatıldığı Simav ilçesinde şap aşılamasının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Kütahya Valiliğimizin ve Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun 20 Şubat 2023 tarihinde aldığı karar gereği ilimizde bulunan bütün hayvan pazarları ikinci bir karara kadar kapatıldı. İlçemizde yaklaşık 40 bin adet büyükbaş ve 65 bin adet küçükbaş hayvan mevcuttur. İlçemizde herhangi bir şap hastalığı yoktur. Ancak Kütahya ve çevresindeki bazı yerleşim yerlerinde görülen şap hastalığından dolayı tedbir amacıyla bu karar alınmıştır. Simav hayvan pazarı da oldukça hareketli, hayvan alım-satımı yoğun olan bir pazardır. Bu nedenle tedbirli olmakta fayda var. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bahar döneminde şap aşılamasını hızlı bir şekilde köy ve kasabalarımızda devam ettiriyoruz. Aşılama ve küpeleme çalışmalarımız birkaç hafta içerisinde tamamlanacaktır. Üreticilerimizden aşılama çalışmalarında işletmelerine gelen veteriner hekimlerimize yardımcı olmalarını, bütün hayvanların aşılanması konusunda da hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz’ dedi.