Simav’da ’Bağımlılıkla mücadele’ kursu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrencilere yönelik ’Bağımlılıkla mücadele’ Kursu açıldığı bildirildi.

Rehber Öğretmen Ramazan Yolcu nezaretinde Simav İmam Hatip Lisesinde açılan ’Bağımlılıkla mücadele’ kursu ilk ve ortaokul öğrencileri için 6 saat, lise öğrencileri için 10 saat süreli olacak.