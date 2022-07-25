Simav’da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" ile mücadele çalışmaları

Simav ilçesinde bazı tarlalarda ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" görülmeye başlaması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele için ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Simav ilçemizde Naşa, Demirciköy ve Çitgöl Beldelerinin kullandığı göl arazisinde ayçiçeği ekili alanlarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele için yaklaşık bin 200 dekarlık alanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilaç dağıtımı yapılarak toplu mücadele gerçekleştirilmiş olup, kontrollerimiz saha da devam etmektedir” denildi.