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Simav’da ayak tenisi turnuvası
SİMAV’DA AYAK TENİSİ TURNUVASI
KÜTAHYA 22.09.2020, 11:22
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘ Ayak tenisi turnuvası’ Eynal Kaplıcaları’ndaki spor tesislerinde başladı.
Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcısı Fatih Kalay tarafından yapılan müsabaka ile başlayan turnuvanın 26 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak final maçı ile sona ereceği bildirildi.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla spor etkinlikleri düzenlediklerini belirten Başkan Biçer, spor faaliyetlerini sosyal mesafeye dikkat ederek, maskeli olarak sürdürüyoruz 26 takımın mücadele edeceği turnuva süresince hijyen konusunda uyarılar yapılacak. Termal turizmin merkezi olma yolunda önemli spor yatırımların yapıldığı Eynal Kaplıcaları’nda, farklı alanlardaki etkinliklerimiz devam edecek” dedi.
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