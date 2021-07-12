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Simav’da ’Ayak tenisi’ turnuvası

Kütahya şampiyonluğu ayak tenisi turnuvasının Simav etabı, Eynal Kaplıcaları Spor Salonu’nda yapılıyor.

KÜTAHYA 12.07.2021, 09:33
Simav’da ’Ayak tenisi’ turnuvası
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Kütahya şampiyonluğu ayak tenisi turnuvasının Simav etabı, Eynal Kaplıcaları Spor Salonu’nda yapılıyor.

Ayak tenisi turnuvasının başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Adil Biçer, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Başkan Biçer, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm spor etkinliklerine destek veriyoruz. Bölgenin en önemli termal turizm merkezi olan Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen ayak tenisi turnuvasının yanı sıra farklı spor branşlarında da etkinliklerimiz devam edecek” dedi.
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