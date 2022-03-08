Simav’da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu’nda Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya okullarında 1. olan öğrenciler katıldı. İlkokullarda 4 oyun türünde 21 öğrenci, ortaokullarda 3 oyun türünde 12 öğrenci mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen müsabakalar sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi tarafından turnuvaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve madalya, turnuvada masa hakemi ve başhakem olarak görev yapan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca her kategoride 1. olan öğrenciye 1.’lik ödülü olarak istediği bir kutu oyunu hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenler ve yöneticiler ile turnuvaya katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. (MA-EFE)