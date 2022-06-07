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Simav’da ağaçlandırma, silvikültür tatbikatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen ağaçlandırma, silvikültür tatbikatı Simav Orman İşletme Müdürlüğü Söğüt Orman İşletme Şefliğinde hazırlanan sahalarda Bölge Müdürü Birol Dündar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 07.06.2022, 14:55
Simav’da ağaçlandırma, silvikültür tatbikatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen ağaçlandırma, silvikültür tatbikatı Simav Orman İşletme Müdürlüğü Söğüt Orman İşletme Şefliğinde hazırlanan sahalarda Bölge Müdürü Birol Dündar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan ağaçlandırma, silvikültür tatbikatında gençlik bakımı, sıklık bakımı, tohumlama, hazırlama, boşaltma, ışık kesimleri, kültür bakımı ve ağaçlandırma konularında teknik personele bilgiler aktarıldı, uygulamalar yapıldı.

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