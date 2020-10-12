banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
Koronavirüs tedbiri bunu da yaptırdı
Koronavirüs tedbiri bunu da yaptırdı
Elazığ’da dikkat çeken
Elazığ’da dikkat çeken "Delikli Kaya"

Simav’da 91 araç trafikten men edildi

SİMAV’DA 91 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

KÜTAHYA 12.10.2020, 11:19
2
Simav’da 91 araç trafikten men edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 91 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’ya ait ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Halim, “24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 9 bin 111 aracı denetlenip, 10 bin 940 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 20 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 91 araç trafikten men edilirken, 406 araca-kişiye trafik cezası uygulanıp 353 bin 066 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde 3 gram esrar ele geçirildi ve 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2