banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Simav’da 81 çiftçiye yüzde 75 hibeli fasulye tohumu desteği

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, tohum bedelinin yüzde 75’ini Bakanlığın hibe ettiği, yüzde 25 çiftçi katkısıyla 81 çiftçiye kaliteli ve sertifikalı bin 704 kilogram fasulye tohumu dağıttıklarını belirtti.

KÜTAHYA 23.04.2022, 11:46
Simav’da 81 çiftçiye yüzde 75 hibeli fasulye tohumu desteği

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, tohum bedelinin yüzde 75’ini Bakanlığın hibe ettiği, yüzde 25 çiftçi katkısıyla 81 çiftçiye kaliteli ve sertifikalı bin 704 kilogram fasulye tohumu dağıttıklarını belirtti.

Simav Gölünün kurutulması ve yıllar sonra tarım alanı olarak hizmet vermesiyle bölgede yetiştirilen fasulyenin “Simav Fasulyesi” adıyla ünlendiğini ve lezzeti açısından büyük beğeni topladığını hatırlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir,” Simav Fasulyesi oldukça meşhur ve sevilen bir fasulye çeşididir. Çevre ilçe ve illerde tüketicilerin severek tükettiği ve talep ettiği Simav Fasulyesinde üretimi artırmak ve üreticilerimizin maliyetini düşürmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz de projeler yapmaktayız. Bu çerçevede hazırlanan proje ile tohum bedelinin yüzde 75’ini Bakanlığımızın hibe ettiği, yüzde 25 çiftçi katkısıyla çiftçilerimize kaliteli ve sertifikalı fasulye tohumu dağıttık” dedi.

Simav’ın 83 köyünden 16’sında toplam 81 çiftçiye fasulye tohumlarının dağıtımının yapıldığını belirten Müdür Tokdemir, “Toplam 170 dekar alana ekilecek olan bin 704 kilogram fasulye tohumu çiftçilerimizin köylerine gidilerek İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince teslim edildi. Önümüzdeki günlerde ekimi yapılacak olan fasulye tohumlarından yüksek verim ve kaliteli ürün bekliyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun diyor, emeği geçen herkese ve özellikle de mesai arkadaşlarıma, Ramazan ayında bile köylere giderek yoğun mesai harcamalarından dolayı teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık