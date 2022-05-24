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Simav’da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi çerçevesinde hibe programından yüzde 50 hibe almaya hak kazanan 68 çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı.

KÜTAHYA 24.05.2022, 14:48
Simav’da 68 çiftçiye 897 bin TL hibe desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi çerçevesinde hibe programından yüzde 50 hibe almaya hak kazanan 68 çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan hibe sözleşme imzalama törenine Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Van Kaymakam Adayı İlyas Kılıç, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Güney Belediye Başkanı Ahmet Çavdar, Kütahya Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Zekeriya Korkmaz, Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner ve hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler katıldı.

Sözleşme imza töreninde bir konuşma yapan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi çerçevesindeki müracaatları Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek uygun görülen 5 üreticimize tohum ekim makinesi, 32 üreticimize tarım römorku, 5 üreticimize pulluk, 2 üreticimize ilaçlama makinesi, 3 üreticimize ceviz soyma makinesi, 2 üreticimize yem karma makinesi, 1 üreticimize süt soğutma tankı, 1 üreticimize slaj makinesi, 4 üreticimize çapa makinesi, 5 üreticimize rotovatör, 1 üreticimize rototiller, 6 üreticimize çayır biçme makinesi ve 1 üreticimize süt soğutma makinesi olmak üzere toplam 68 üreticimize 1 milyon 794 bin 214 TL değerindeki makine-ekipmana 897 bin 107 TL hibe desteği sağlanacaktır. Çiftçilerimizin hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için hibe sözleşmesi imzalandı. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Hibe sözleşme imzalama töreninde yaptığı konuşmada çiftçilerin ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında önemli katkısının olduğunu dile getiren Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, “Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Ziraat Odası Başkanlığımızla birlikte üreticilerimize destek olmak için çalışıyoruz” dedi.

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