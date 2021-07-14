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Simav’da 465 haneye 194 bin 700 TL “Kurban Bayramı” yardımı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kurban Bayramı yardımları kapsamında, hanede yaşayan birey sayısı esas alınarak nakdi sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 14.07.2021, 14:39
Simav’da 465 haneye 194 bin 700 TL “Kurban Bayramı” yardımı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kurban Bayramı yardımları kapsamında, hanede yaşayan birey sayısı esas alınarak nakdi sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kurban Bayramı dolayısıyla 465 haneye toplam 194 bin 700 TL nakdi yardım yapılarak, 12 Temmuz 2021 tarihi itibariyle vatandaşların kamu bankasındaki hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

Kaymakam Halim, “Halen devam eden pandemi sürecinde kutlamaya hazırlandığımız Kurban Bayramı öncesinde, durumunu incelediğimiz ihtiyaç sahibi 465 haneye, sosyal yardımlar kapsamında nakdi yardımda bulunduk. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.
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