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Simav’da 2 bin 152 ihtiyaç sahibi aileye 2 bin 520 ton kömür dağıtıldı
SİMAV'DA 2 BİN 152 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE 2 BİN 520 TON KÖMÜR DAĞITILDI
KÜTAHYA 11.07.2020, 10:38
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2020 yılına ait muhtaç vatandaşlara ait kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi. Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtımı yapılan kışlık yakacak kömür miktarı, her aileye 1,1 ton olarak teslim edildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, hane başı 1,1 ton kömür dağıtımı sonrası 2 bin 520 ton kömür dağıtımının tamamlandığını belirtti.
Kaymakam Halim, “Tavşanlı ilçesinden getirilen kömürler, 83 köyde bin 252 haneye, 6 beldede 522 haneye, ilçe merkezinde 378 haneye olmak üzere toplam 2 bin 152 haneye 2 bin 520 ton kömür yardımı yapıldı” dedi.
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