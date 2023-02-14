Simav’da 12 yaşındaki Kur’an Kursu öğrencisi harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinden 12 yaşındaki Ensar Saka, biriktirmiş olduğu harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Din Görevlisi Abdullah Saka’nın oğlu olan Ensar Saka, biriktirmekte olduğu harçlıklarını, " Bu paralara deprem bölgesindeki çocukların benden daha fazla ihtiyacı var" diyerek depremzedelere gönderdi.

İlçe Müftülüğüne gelen Ensar Saka, biriktirmiş olduğu 820 TL harçlığını ilgili yerlere ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye makbuz karşılığı teslim etti.

Müftü Hasan Serçe, örnek davranışından dolayı minik Ensar’a teşekkür etti.