Simav MYO’dan İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne teknik gezi

Simav Meslek Yüksekokulunca (MYO) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne teknik gezi düzenlendiği bildirildi.

Biyomedikal Tıbbi Cihazlar bölümü akademisyenleri, Öğr. Gör. Kübra Keser ve Öğr. Gör. İrem Acer eşliğinde 2. sınıf öğrencilerinin katıldığı teknik geziyle öğrencilerin tıbbi cihazları görerek farkındalıklarının artırılmasının amaçlandı. Gezide hastane ortamında yer alan tıbbi cihazlar ve takımlar incelendi. Medikal cihazların çalışma ilkeleri, hangi işlevleri yerine getirdiği, hangi tanı ve tedavi işleminde yer aldıklarına dair bilgiler alındı. Aynı zamanda öğrenciler bazı biyomedikal cihazların içyapılarını görme olanağı buldu.

Simav Meslek Yüksekokulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Güler yüzlü ve özverili sağlık çalışanlarının cihazların sahadaki uygulamalarına yönelik pratik olarak verdikleri bilgiler, öğrencilerimizin sektöre ilişkin farklı bakış açıları kazanmalarını sağladı. Bu teknik gezide bize ev sahipliği yapan Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Op. Dr. Naci Çağlar’a, İdari Mali İşler Müdürü Erdal Çetin’e ve tüm sağlık çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunarız” denildi.