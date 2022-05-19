Simav MYO’da Sosyal Medya Farkındalığı semineri

Simav Meslek Yüksekokulu tarafından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Sosyal Medya Farkındalığı, Bilişim Suçları, Terör ve Uyuşturucu ile Mücadele semineri düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen seminere konuşmacılar Simav İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Fırat Çetinkaya, Burak Akdoğan, Selhattin Eyüp Arslan, Simav Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Kaygusuz, akademik, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Ozan katılımcılara teşekkür etti. Seminerde ilk sözü alan Fırat Çetinkaya “Uyuşturucuyla Mücadele”konulu sunum yaparak öğrencileri bilgilendirdi. Çetinkaya’nın ardından “Sosyal Medya Farkındalığı ve Bilişim Suçları” konulu sunum yapan Burak Akdoğan ve “Terör” konulu sunum yapan Selahattin Eyüp Arslan da öğrencileri bilgilendirdi.

Seminer, sunumların ardından katılımcıların sorularının cevaplanması ve Simav MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Kaygusuz’un konuşmacılara teşekkür belgelerini sunmasıyla sona erdi.