Simav Müftülüğünün "İyilik Paketleri" sahiplerine ulaştı

Simav İlçe Müftülüğü ve Vakıf Simav Şubesince hayırsever vatandaşların zekat, fitre, sadaka ve her türlü hayırlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Ramazan Ayı münasebetiyle hazırlanan 250 adet "İyilik Paketi" gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Dağıtımında İlçe Müftümüz Hasan Serçe, Şube Müdürümüz Feyzullah Küçükçakır, daire personellerimiz ve din görevlilerimizin de görev aldığı paketler, hayırseverler adına ve onlara vekaleten, ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi. Vatandaşlarımızın zekat, fitre, sadaka, kurban ve her türlü hayrını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz” denildi.