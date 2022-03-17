Simav Müftülüğünden Engelliler Derneğinde Mevlit programı

Simav İlçe Müftülüğünce Berat Kandili nedeniyle Simav Engelliler Derneğinde Mevlit Programı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Seçe’nin ve din görevlilerinin katılımı ile Simav Engelliler Derneğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylenip dua edildi.