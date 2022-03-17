Simav Müftülüğünde, Bağımlılıkla Mücadele ve Aylık Mutat Toplantı

Simav İlçe Müftülüğü personeli ve din görevlileri ile "Bağımlılıkla Mücadele ve Aylık Mutat Toplantı" gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim ve İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Ülfet Balon’un da katıldığı toplantı, din görevlisi Serdar Zehiroğlu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin, personel ile gerçekleştirdiği ilk toplantı olması ve Ramazan Ayı öncesi son toplantı olması vesilesi ile Müftü Hasan Serçe’nin kendini tanıttığı toplantıda, Ramazan Ayında yapılması gerekenler, zekat ve fitre, yapılan ve yapılması gereken faaliyetler ele alındı.

Toplantının son bölümünde İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Ülfet Balon, din görevlilerine Bağımlılıkla Mücadele konusunda sunum gerçekleştirdi.