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Simav Kuşu beldesinde yağmur duası
Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde yağmur duası etkinliği gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 21.11.2022, 11:09
Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde yağmur duası etkinliği gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın namaz öncesi sohbetinden sonra Kuşu beldesi Çarşı Camii önünde yağmur duası programı gerçekleşti.
Programa Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğku, Kütahya Belediye Başkanı Alım Işık, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve vatandaşlar katıldı.