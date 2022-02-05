Simav Krater Gölü buz tuttu

Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan Gölcük Tabiat Parkı’ndaki Krater Göl buz tuttu.

Bin 450 rakımlı tabiat parkında gündüz eksi 5 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, Krater Gölü yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Buz tutan göl ve yüksek kesimlerin karla kaplanması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Tamamı buzla kaplı Gölcük krater gölü, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, seyir teraslarında arkalarından buz tutmuş göl manzarasında çaylarını yudumlayıp, hatıra fotoğrafı çektiriyor.