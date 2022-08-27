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Simav Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı
Kütahya’nın Simav ilçesinde panayırı ile birleştirilen Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı.
KÜTAHYA 27.08.2022, 10:50
Kütahya’nın Simav ilçesinde panayırı ile birleştirilen Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı.
89 yıllık Simav Turizm ve Ticaret Panayırı’nın Simav’a ait kimlik inşasında etkin bir rolü olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, bu yıl ilki düzenlenen Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Fuar 4 Eylül’e kadar devam edecek.
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|1
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|0
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|7
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|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
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|7
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|4
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|3
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|1
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|1
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|3
|0
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|2
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|6
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|4
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|3
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|2
|1
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|1
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|1
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|0
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