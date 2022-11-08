Simav İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, muhtarlarla bir araya geldi

Simav ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, mahalle muhtarlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi’nde yapılan toplantıya Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Şehit Rahmi Dana Polis Merkezi Amiri Mehmet Ali Göncü, polis merkezi komiserleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, park ve bahçelerde çevreye rahatsızlık veren şahıslar konusunda hassasiyetin artırılması, uyuşturucu madde kullanımı konusunda ailelerin bilgilendirilmesi le alındı. Toplantıda ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili mahallelinin bilgilendirilmesi, trafik ve parklanma sorunlarının çözülmesi için çalışılması, metruk binalarda meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili önlem alınması başta olmak üzere genel güvenlik, asayiş ve güncel konular üzerinde değerlendirme yapıldı.

Mahalle muhtarlarının görüş talep ve önerileri de alınırken, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, kentte yaşayan bireylerle huzurlu bir Simav için çalışacaklarını söyledi.