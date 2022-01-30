Simav Gölcük Krater Gölü’nde kartpostallık manzaralar oluştu

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Gölcük Mesire Alanı’ndaki Krater Gölü buz tuttu.

Bin 450 rakımlı tabiat parkında gece eksi 15 derece olarak ölçüldüğü bildirilen hava sıcaklığı nedeniyle, krater gölü yüzeyinin tamamı buzla kaplandı.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olması ve gölün donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tamamı buzla kaplı Gölcük Krater Gölü, fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Gölcük’te asırlık çam ağaçlarının üzerlerinin de karla kaplanması ziyaretçilere ayrı bir güzellik sunuyor.