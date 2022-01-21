Simav Fen Lisesi binası KSBÜ’ye tahsis edildi

Simav Fen Lisesi binası, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na tahsis edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgide, “Kütahya İli, Simav İlçesi, Yeni Mahallede bulunan 812 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna eğitim amacıyla kullanılmak üzere KSBÜ Rektörlüğüne tahsisi uygun görülmüştür” denildi.

Simav Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Şener ise, yeni bina ile birlikte yeni programların da aktif hale geleceğini belirterek, Simav’ın daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapacağını söyledi. Şener, Simav halkı ve yöneticileri ile birlikte mükemmel bir kaynaşma içinde olduklarını vurgulayarak, destekleri dolayısıyla teşekkür etti.(EFE-)