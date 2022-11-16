Simav Engelsiz Park ve Gündüz Yaşam Merkezi’nde sona gelindi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Belediyesinin talebi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresince hayata geçirilen Engelsiz Park ve Gündüz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Adil Biçer, ortak çalışma ekipleri oluşturularak yakın zamanda hizmete alınması planlanan projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.