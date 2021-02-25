Simav Emniyet Müdürlüğü’nden özel denetim

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Pandemi yasaklarına yönelik özel denetlim yapıldı. Bu kapsamda 20 işyeri denetlendi. 2 kişi hakkında sokağa çıkma yasağına muhalefet gerekçesiyle tutanak tanzim edildi.

Kaymakam Türker Çağatay Halim ve Emniyet Müdürü Onur Altındağ’ın da katıldığı özel denetim, Simav – Kütahya – Uşak yolu üzerinde gerçekleştirildi. Saat 21.00’den sonra yapılan denetimde 137 araç kontrol edilerek, 338 kişi sorgulandı. Emniyet kemeri ve hız kuralına uymayan 12 araca 20 bin 32 TL trafik cezası uygulandı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav ilçesinde motorlu araç sayısının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Kaymakam Halim, “5 bin 500 motosiklet varlığının söz konusu olduğu ilçemizde, motosiklet kazalarının ardından traktör ve hız kurallarına uyulmayan kazalar geliyor. Araç sürücülerinde, yakalanma riski duygusunu artırmaya çalışıyoruz” dedi.