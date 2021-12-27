Simav Devlet Hastanesi’ne ‘Anne ve Bebek Dostu ’ unvanı verildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde bebek dostu unvanına sahip olan Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda anne dostu hastane unvanını da almaya hak kazandığı bildirildi.

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, gebe eğitimlerinin daha kapsamlı yapılmaya başlandığını belirtti. Çağlar “ Hastanemizdeki doğumlar, tek kişilik odalarda anne güvenliği ve mahremiyeti dikkate alınarak hazırlanıyor. En az müdahale ile normal doğum özendirilerek, doğum hizmetlerinin anne ve bebek odaklı olması sağlandı. Belirli standartlarda emzirme odaları hazırlanarak, personel ve ebelere konu hakkında eğitimler verildi. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile birlikte bebek ölümlerinin azaltılması ve anne sütü ile beslenme oranı da artırılmış oldu” dedi.