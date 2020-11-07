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Simav Belediyesi’ne ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi

SİMAV BELEDİYESİ’NE AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ SAĞDA - SİMAV BELEDİYE BAŞKANI ADİL BİÇER

KÜTAHYA 07.11.2020, 11:43
Simav Belediyesi’ne ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayırma tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması için, Kibrit Medya Turizm Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Doğal kaynakların azalmasının önüne geçmeyi ve bir çok çevresel faktöre katkı sağlamayı planladıklarını belirtti. Başkan Biçer “Kibrit Medya Turizm Ticaret Anonim Şirketi ile, ambalaj atıklarının kaynağından toplanması, taşınması ve ayırma tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması işinin sözleşmesini imzaladık. Sözleşme 5 yıllık olup, 1 ay içerisinde işe başlanacak. Bu sayede, doğal kaynaklarımızın azalmasının önüne geçmeyi, ekonomiye katkı sağlamayı, gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakabilmeyi ve bir çok çevresel faktöre katkı sağlamayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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