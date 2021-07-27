banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!

Simav Belediyesi’nden “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi”

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi” verileceği bildirildi.

KÜTAHYA 27.07.2021, 09:44
Simav Belediyesi’nden “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi”
banner502

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi” verileceği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, uluslar arası geçerliliğe sahip olan ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin, işsizlikle mücadele amaçlı teşvik kapsamında ücretsiz olarak verileceğini ifade etti.

Başkan Biçer “Vatandaşlarımız, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda, başarılı olan bireylere ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren belge için başvuruda bulunabileceklerdir. Ahşap kalıpçılıktan, metal kesim operatörlüğüne kadar 25 meslek dalında sınav için ücretsiz kayıt yapılabilecek” dedi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501