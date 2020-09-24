banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”

Simav Belediyesi akıllı vezne sayısını artırdı

SİMAV BELEDİYESİ AKILLI VEZNE SAYISINI ARTIRDI

KÜTAHYA 24.09.2020, 10:30
1
Simav Belediyesi akıllı vezne sayısını artırdı

Kütahya’nın Simav ilçesinin Muradınlar Mahallesi ile TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Sağlık Ocağı’nın önüne yerleştirilen akıllı vezne den, belediyeye gitmeden işlemlerini yapabilecekler.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Muradınlar mahallesinde ikincisi hizmete sunulan akıllı vezneden,

ilerleyen zamanlarda ilçenin farklı noktalarına da kurulacağını belirtti. Başkan Biçer, “Muradınlar mahallesindeki vatandaşlarımız daha kolay bir şekilde, nakit, banka ve kredi kartı ile su, jeotermal kontör yükleme, fatura ve borç ödeme işlemlerini akıllı vezneden yapabileceklerdir. Hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378