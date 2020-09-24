Simav Belediyesi akıllı vezne sayısını artırdı

Kütahya’nın Simav ilçesinin Muradınlar Mahallesi ile TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Sağlık Ocağı’nın önüne yerleştirilen akıllı vezne den, belediyeye gitmeden işlemlerini yapabilecekler.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Muradınlar mahallesinde ikincisi hizmete sunulan akıllı vezneden,

ilerleyen zamanlarda ilçenin farklı noktalarına da kurulacağını belirtti. Başkan Biçer, “Muradınlar mahallesindeki vatandaşlarımız daha kolay bir şekilde, nakit, banka ve kredi kartı ile su, jeotermal kontör yükleme, fatura ve borç ödeme işlemlerini akıllı vezneden yapabileceklerdir. Hayırlı olsun” dedi.