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Simav 3’üncü etap TOKİ konutlarının yapımı hızlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımına başlanan 3’üncü etap TOKİ konutlarının hızla yükseldiği belirtildi.

KÜTAHYA 17.06.2021, 10:26
Simav 3’üncü etap TOKİ konutlarının yapımı hızlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımına başlanan 3’üncü etap TOKİ konutlarının hızla yükseldiği belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 18 Blok, 315 konut ve 1 iş merkezinin yer aldığı 3’üncü etap TOKİ konutlarının inşaatını yerinde inceledi. Başkan Biçer, 3’üncü etap TOKİ konutlarının en kısa zamanda tamamlanarak, hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Kalay ve Ahmet Sönmez ile birlikte inşaat alanını gezen Başkan Biçer, ARC 1453 şirketinin inşaat müteahhiti Ali Osman Çelik’ten bilgi aldı.
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