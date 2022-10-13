Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Kütahya’da

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temür ve Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir ile Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürleri Uğur Tüfekçioğlu, Orhan Yazıcı, İsmail Hakkı Barı ve İsmail Cengiz Metin’de yer aldı.

Gediz ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüklerinde tüm İşletme Müdürlüklerindeki Orman İşletme Şeflerinin katılımı ile düzenlenecek olan Silvikültür-Ağaçlandırma Tatbikatı nedeni ile Kütahya’ya gelen Daire Başkanı Temür ve beraberindeki heyet ziyarette, Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Dündar’dan bilgiler aldılar.

Nezaket ziyaretleri için Daire Başkanı Kahraman Temür başta olmak üzere tüm konuklarına teşekkür eden Bölge Müdürü Birol Dündar, iki gün süresince devam edecek olan tatbikatın bilgileri tazeleme ve eksiklikleri giderme noktasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.