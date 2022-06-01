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Sigarayı bırakmada ’Görev bende’ dediler

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ’Görev bende’ gönüllülük programı başlattı.

KÜTAHYA 01.06.2022, 11:04
Sigarayı bırakmada ’Görev bende’ dediler

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ’Görev bende’ gönüllülük programı başlattı.

Program çerçevesinde, tütünle mücadele çalışmalarında görev alan gönüllülere etkili iletişim, tütün ürünü kullanımının zararları ve bırakmanın yararları, pasif içicilik, sigara bırakma hizmetleri gibi konularda eğitimler verildi.

’Görev bende’ kampanyası çerçevesinde sigarayı bırakan Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve kurum personelleri ile vatandaşlar İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından tebrik edildi ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

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