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’’Şiddeti önleme ve İletişim’’ konulu eğitim
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve veli eğitimleri projesi ile ilçe genelinde online eğitimlerin başladığı bildirildi.
KÜTAHYA 11.12.2020, 10:06
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve veli eğitimleri projesi ile ilçe genelinde online eğitimlerin başladığı bildirildi.Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Müdürü Tuba Sinan, Okul Müdür Yardımcısı ve psikolojik danışman Onur Kemik’in sunumu ile projenin ilk eğitimi olan ’’Şiddeti önleme ve İletişim’’ konulu eğitim semineri yüksek katılım oranıyla tamamlandı. Bu eğitim ile Altıntaş ilçemizde tüm öğrencilerimize online olarak ulaşmaya çalıştık. Proje kapsamında eğitimlerimiz devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.
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